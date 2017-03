Baliser la police



On va connaître aujourd’hui les détails du plan du commandant Philippe Pichet pour réformer le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). La proposition a été présentée la semaine dernière au ministre de la Sécurité publique, qui l’a acceptée. Le maire Coderre a aussi réitéré sa confiance au chef de police.

Une crise ébranle le service. Des reportages ont révélé en février de possibles fabrications de preuve au sein des sections d’enquêtes internes du corps policier. Ces accusations s’ajoutaient à des allégations d’écoutes de journalistes.

La direction du SPVM a fait appel au Centre de recherche sur la gouvernance (CERGO) pour revoir ses pratiques et ses balises. Rien n’a filtré depuis une semaine sur les détails du plan de réforme. L’opposition à Québec a décrié un manque de transparence.

L’UE et le Brexit



L’Europe ouvre son jeu. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, présente ce matin à La Valette, sur l’île de Malte, le projet des « orientations de négociation » du Brexit. Ces balises définiront le cap à respecter aux yeux de l’Union européenne (UE) pour aboutir à un accord de sortie du Royaume-Uni.

Les orientations seront soumises aux dirigeants des 27 pays européens lors d’un sommet le 29 avril. Londres a officiellement enclenché mercredi les démarches pour se séparer de l’UE.

Chaque camp se prépare à de longues négociations pour défaire les liens tissés pendant des décennies. Les ténors de l’UE, dont Angela Merkel et François Hollande, répètent qu’il est hors de question de négocier de concert le Brexit et de nouveaux accords de coopération UE-Royaume-Uni, ce que souhaite Londres.

Eurosécurité



Grosse journée pour la sécurité internationale. Le secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, se rend pour la première fois au siège de l’OTAN, à Bruxelles. Son homologue canadienne, Chrystia Freeland, y sera également, comme d’ailleurs plusieurs autres ministres des Affaires étrangères.

Pendant ce temps, le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, reçoit son homologue américain, James Mattis. La rencontre se tient sur fond de polémique au sujet de la future coopération en matière de sécurité entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Dans sa lettre de rupture adressée mercredi, la première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, semble menacer d’affaiblir la coopération dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme en cas d’échec des négociations de divorce. Des dirigeants de l’Union n’ont pas apprécié.

Dylan à Stockholm



Bob Dylan, 75 ans, lance un nouvel album aujourd’hui à New York. Il s’agit en fait d’un triple disque de reprises de Frank Sinatra. Et ce week-end, le vieux barde donnera deux concerts à Stockholm.

Le Prix Nobel de littérature 2016 profitera de ce séjour suédois, prévu de longue date, pour recevoir son diplôme et sa médaille d’une délégation de l’Académie suédoise. Il ne prononcera cependant pas de discours de réception, comme le veulent la tradition et même l’obligation rattachées au prix et à sa bourse de 1,6 million de dollars. Un enregistrement de ce discours est attendu avant la date limite du 10 juin

La cérémonie se fera « en petit comité et dans l’intimité, et aucun média ne sera présent », a averti la secrétaire perpétuelle de l’Académie. Bob Dylan est reconnu pour sa discrétion, mais son quasi-silence au sujet de sa sélection pour le prix Nobel n’a cessé de dérouter.