31 mars 2017

Benoît Girard, Janine Sutto, tendre vers l’éternité

Côté cour, ou est-ce côté jardin (?), un grand acteur, une grande actrice nous quittent, nous léguant leur âme en guise de parcelle d’éternité. Ce ne sont pas que des images d’archives, des personnages qui défilent, mais bien la richesse d’une énergie renouvelable, d’une passion contagieuse, d’une force créatrice aussi puissante qu’un geyser, qui caractérisent le foisonnant théâtre d’hier et d’aujourd’hui au Québec.

Au théâtre, en grande partie, nous devons la survie de notre culture francophone et, dans une certaine mesure, notre propre métamorphose comme citoyens de cette terre d’Amérique.

Étions-nous les mêmes auditeurs avant et après Le téléthéâtre de Radio-Canada ? Les mêmes adultes en devenir, au sortir d’une pièce de la Nouvelle Compagnie théâtrale au Gesù ? Non, non et non. Plongés dans le noir, les yeux rivés sur la scène, les spectateurs scrutent un miroir grossissant, qui leur plaît ou non, mais qui assurément ne nous laisse jamais indifférents.

Le rôle des acteurs, « c’est de tendre vers le beau », affirmait Janine Sutto durant son entretien complice avec André Robitaille. « C’est si vivant ! » insistait-elle avec raison et sagesse. C’est si vivant que notre langue et culture semblent immortelles, que nos grands disparus comme elle, Benoît Girard, Jean-Louis Roux, Jean Duceppe, Denise Pelletier, pour ne nommer qu’eux, demeurent présents en nous et en notre mémoire collective.

Montréal, le 29 mars 2017

Michel David et les écoles privées

Dans le texte intitulé « La nouvelle croisade », paru le 28 mars, le journaliste Michel David donne des chiffres peu fiables, voire inexacts et susceptibles de fausser le débat sur le financement des écoles privées.

Il s’appuie d’abord sur le rapport Champoux-Lesage (2013) pour affirmer que les écoles privées au Québec sont subventionnées à 75 %. Or, selon les données du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), la contribution de l’État représente plutôt environ 42 % des revenus totaux des écoles privées (Indicateurs de gestion 2013-2014 : établissements d’enseignement privés, page 8). Dans les faits, l’État verse aux écoles privées subventionnées 60 % de ce qu’il verse aux commissions scolaires pour les services éducatifs. Mais, une école dépense plus que des services éducatifs, par exemple, le coût d’entretien des bâtiments et équipements, les frais des divers services de soutien aux élèves, etc. D’où le 42 % du MEES.

Plus loin, le journaliste écrit que l’école privée n’est financée par l’État que dans quatre autres provinces canadiennes, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick ne donnant aucune subvention. Effectivement, le rapport de Pierre Fortin et Marc Van Audenrode (sept. 2013) met le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique dans la même catégorie que le Québec, mais pour dire qu’elles subventionnent de 40 % à 50 % des coûts totaux des écoles privées (page 14). Et en Ontario, les écoles privées ne reçoivent rien, mais tout le réseau des écoles séparées (Roman Catholic Schools) est subventionné à 100 %.

Dunham, le 29 mars 2017