Le bébé boss (V.F. de The Boss Baby)

31 mars 2017 | Mediafilm

Doté d’une imagination sans bornes, un fils unique choyé par ses parents se sent menacé par l’arrivée d’un petit frère, un bébé ayant la faculté de parler et de se comporter comme un adulte, et qui serait chargé d’une étonnante mission.

