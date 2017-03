31 mars 2017 | Mediafilm

En plus de former une brigade d’agents-poètes et de surveiller un brigand confiné dans son appartement, un policier recherche une Bible annotée par le capitaine d’un navire mythique. Au cours de sa quête, il croise le chemin d’une mystérieuse jeune femme.

V.O. : Cinémathèque québécoise.

V.O., s.-t.a. : Cinéma du Parc.