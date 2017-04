Il fait partie de ces cinéastes qui ne sont pas là pour être aimés, ou du moins pas de façon immodérée. Le Belge Joachim Lafosse (Nue propriété, Élève libre, À perdre la raison) a adopté depuis longtemps cette posture, même si les personnages de ce drame conjugal évoluent dans un environnement décoré avec soin, et gorgé de lumière. Ce couple en crise, et si dépareillé (grâce au talent combiné de Bérénice Bejo et Cédric Kahn), s’affronte constamment, mais sans gifles ni hauts cris, réglant ses comptes dans une logique marchande où le souvenir de l’amour n’a plus sa place. Huis clos étouffant mais efficace, il insuffle au spectateur un malaise diffus, celui du témoin involontaire d’un jeu de massacre en apparence civilisé.



L’économie du couple ★★★ Belgique-France, 2016, 98 min. Drame de Joachim Lafosse. Avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Jade Soentjens, Margaux Soentjens.