À mi-chemin entre le drame social et le thriller médical, La fille de Brest revient sur l’un des plus importants scandales sanitaires français : l’affaire du médicament Mediator, mis au jour par la pneumologue Irène Frachon. Rigoureuse mais plombée par des redites, la première partie accuse un certain didactisme. La seconde partie est plus haletante. Proche du documentaire, la réalisation s’avère fonctionnelle mais peu inspirée, en manque de cinéma. Le film a toutefois un as dans sa manche : une Sidse Babett Knudsen (Borgen, L’hermine, Westworld) conquérante. Elle compose un personnage plus grand que nature « juste ce qu’il faut », dans lequel on décèle d’emblée l’énergie, l’empathie et la pugnacité que dut déployer la véritable Irène Frachon dans son combat à armes inégales.



La fille de Brest ★★ 1/2 France, 2016, 128 minutes. Drame d’Emmanuelle Bercot. Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Patrick Ligardes.