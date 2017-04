À Jérusalem, dans la période de turbulence suivant la partition de la Palestine, un enfant juif voit sa mère sombrer dans la dépression. Adaptation libre des Mémoires d’Amos Oz, tournée en hébreu. Bel équilibre entre le récit intime et l’histoire en mouvement. Abus d’effets de style. Interprétation émouvante de N. Portman.

Une histoire d'amour et de ténèbres (V.F. de A Tale of Love and Darkness)

(4) Israël, 2015. Drame réalisé et interprété par Natalie Portman avec Gilad Kahana, Amir Tessler.