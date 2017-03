Le jour fatidique est arrivé. La première ministre britannique, Theresa May, enclenche aujourd’hui au Parlement britannique la procédure de divorce de la Grande-Bretagne d’avec l’Union européenne (UE).



La négociation ouvre une période à haut risque pour le continent. Le traité de Rome concernant la sortie d’un membre en règle de l’UE prévoit des négociations de deux années tout au plus. Faute d’accord, après ce délai, Londres perdrait l’accès au marché unique des 27 membres restants.



Les sommes en jeu sont faramineuses. Bruxelles pourrait exiger jusqu’à 60 milliards d’euros (87 milliards de dollars), notamment pour assumer la part britannique des pensions à verser aux fonctionnaires européens.



Le Brexit réalise une décision prise par les sujets de Sa Majesté lors d’un référendum tenu en juin 2016. L’option de rupture l’a emporté par 51,9 % des voix.



C’est ce soir que les commissaires de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) se prononcent sur la proposition de hausses de loyer de ses bâtiments excédentaires. La mesure pourrait mettre en péril la santé financière de plusieurs organismes locataires, dont des Centres de la petite enfance (CPE).



Les hausses examinées pourraient aller de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de dollars par locataire. Dès cette année, la mesure pourrait toucher 34 organismes, dont deux CPE.



La CSDM affirme que les hausses sont nécessaires pour entretenir des bâtiments vétustes. Les locataires font valoir que leur statut d’organismes sans but lucratif devrait modérer l’appétit du propriétaire.



Montréal entreprend en soirée l’examen de son Plan d’action en patrimoine pour la période 2017-2022. On y retrouve des balises pour que la Ville agisse comme « propriétaire et gestionnaire exemplaire » de ses propres bâtiments. Il est aussi question de « soutenir la requalification des ensembles identitaires », comme les deux grands hôpitaux historiques (le Royal Victoria et l’Hôtel-Dieu), mais aussi d’assurer la mise en oeuvre d’héritages plus modestes.



La démarche s’appuie sur des consultations menées l’an dernier (Les entretiens d’avril 2016). La Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports devait tenir cette séance spéciale le 15 mars. Elle a été remise à plus tard en raison des conditions météo défavorables.



Les honneurs pour Harvey





L’Assemblée nationale reçoit le fondeur Alex Harvey ce matin pour lui rendre hommage. La cérémonie sera pilotée par le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon.



Alex Harvey est devenu cet hiver le premier Canadien champion du monde au 50 km, épreuve reine de son sport. Les Européens dominent le ski de fond depuis toujours.



L’athlète québécois de 28 ans, fils du fondeur Pierre Harvey, a connu la meilleure saison de sa carrière avec une médaille d’or, deux victoires, une troisième place et 14 tops-10. Il a terminé la joute mondiale 2016-2017 au troisième rang cumulatif et au deuxième rang au total des épreuves de distances.