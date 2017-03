29 mars 2017

Dépendance aux écrans chez les enfants: pour la règle de la modération

C’est un cri d’alarme que lance Joël Monzée, docteur en neurosciences et psychothérapeute : l’utilisation abusive des écrans peut compromettre le développement du cerveau des très jeunes enfants qui y sont exposés trop tôt et de façon trop fréquente. Parallèlement, divers travaux de recherche dénotent que la surdose d’écrans favorise l’apparition de problèmes, tels le manque de concentration, l’hyperactivité, la dyslexie, la dysorthographie et autres troubles de comportement. Bien qu’il soit difficile de lutter contre les nouvelles technologies qui entourent les jeunes enfants quotidiennement, il m’apparaît primordial que les parents inculquent à leurs jeunes la règle de la modération qui, seule, permettra de rétablir l’équilibre et de lutter contre une dépendance néfaste envers le spectre pervers des écrans. Notre société automatisée est en train d’oublier que c’est le cerveau humain qui l’a conçue et, qu’en ce sens, elle se doit de garder le contrôle sur les méfaits des écrans sur l’évolution de nos enfants, à défaut de quoi nous risquons de les enfermer dans un monde parallèle dans lequel les jeunes seront déconnectés de toute forme de socialisation, essentielle à leur développement équilibré.

Montréal, le 26 mars 2017

Le premier message de Gabriel Nadeau-Dubois aux solidaires

Oups ! Excusez, c’était un message pour « nous », le PQ. En après-midi du 27 mars, comme tous les membres de Québec solidaire, je recevais le premier message de Gabriel Nadeau-Dubois (GND) comme s’il était un porte-parole du parti alors qu’il n’est que candidat dans Gouin. Mais pourquoi embarrasser la direction de notre parti dans le formalisme électoral alors que tout un chacun s’est rendu compte que depuis belle lurette que les élections internes deviennent de plus en plus formelles pour la plupart des postes, y compris dorénavant pour ceux de porte-parole. Ainsi va la dynamique du consensus dans lequel se drape un verticalisme de gauche. Chat démocratique, chat bureaucratique, pourvu qu’il attrape la souris. Laquelle justement ? Le congrès de mai dernier indiquait qu’elle était l’ensemble des partis néolibéraux. GND nous apprend que c’est plutôt les libéraux tout court. Pour GND, « on vit sous un régime politique qui nous fait mal. Ce régime a un nom : le Parti libéral du Québec ». Ne vit-on pas plutôt sous le régime néolibéral dans lequel s’incarne le capitalisme ? Le PQ de 2012 à 2014 ne fit-il pas partie de ce régime qu’il tenta de nous faire avaler à coup de xénophobe « charte des valeurs » ? Sans compter qu’auparavant, n’est-ce pas lui qui, en parfait accord avec les libéraux fédéraux, fut le champion des coupes sans les années 1990 ? De conclure GND : «… les libéraux ne gagnent pas toujours ! Il y a 5 ans, nous [je souligne] les avons battus. » La messe est dite. Ce serait donc l’alliance avec le PQ en 2018 ? Et c’est ce type qu’il faudrait élire comme porte-parole homme… sans compter que ça ferait au parti deux porte-parole députés. Bye bye parti de la rue… pour ce qu’il en reste.

Le 27 mars 2017