27 mars 2017

L’aide à mourir



J’ai 77 ans et, comme l’a si bien écrit Baudelaire : « Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées/Où git tout un fouillis de modes surannés/[…] Désormais tu n’es plus ô matière vivante/Qu’un granit entouré de vague épouvante… » En résumé, je me ratatine, je plisse, et le plus insupportable est tous les trous qui viennent insidieusement contrarier ma mémoire. Résultat : un sentiment de vulnérabilité me ronge le tréfonds. Non sans raison. Dans ma lignée maternelle, mon grand-père, une tante, un oncle sont morts atteints de la maladie d’Alzheimer. Ma mère aussi. Dans son cas, nous avons vu cette femme généreuse, aimant tant la vie, et son unique petit-fils, dépérir progressivement puis sombrer totalement. Deux longues années inconsciente, incapable de s’alimenter. Que de désarroi, d’impuissance ! Le pire, à sa mort, j’ai éprouvé un profond soulagement…. Pourtant, elle avait été une bonne mère, une mère aimante.

Alors, puisque le débat de l’aide à mourir refait surface, j’aimerais qu’on m’accorde le droit de trompeter avec force, encore lucide, que je ne veux pas d’une pareille fin… Un poids inutile pour ceux que j’aime et pour la société… Un désir profond que je veux pouvoir exprimer par anticipation. Mieux encore, je voudrais, lorsque mon état n’aura plus une qualité de vie que je juge satisfaisante, pouvoir recevoir une aide à mourir et m’éteindre sereinement, entourée des miens. Ne serait- ce pas le fait d’un monde civilisé qui reconnaît à chacun le droit, la liberté de penser sa vie, ce qui lui donne un sens. Ce n’est donc pas aux voisins, qui ne paient ni nos taxes ni nos impôts, d’en décider.

Oka, le 24 mars 2017

Un français qui s’étiole



Madame Cornellier,

On peut dénoncer les mots creux des hommes et des femmes politiques lorsqu’ils parlent de l’avenir de la langue française à Montréal, au Québec et au Canada. Il leur est difficile de faire autrement. Le français s’étiole sur l’ensemble du territoire canadien : 50 % de locuteurs vers 1825, 36 % en 1850, 29 % en 1951, 23 % en 2001, 21 % en 2036 pense-t-on. La fédération marque cette année son 150e anniversaire. Comme dirait Raymond Devos : c’est réussi !

Peut-on stopper la débandade ? Inutile d’employer des cataplasmes, des solutions partielles : francisation des travailleurs, campagne de bon parler, amélioration de l’enseignement du français, enseignes plus grandes en français, entreprises fédérales soumises à la Charte, publication de répertoires correctifs, etc. Mieux vaudrait penser à faire du Québec un État plus autonome, plus indépendant, plus fort, souverain s’il le faut : un territoire où le français serait normal, rentable, bien perçu, utilisé à plein temps et dans tous les domaines, idéalisé même, et cela, sans mettre en péril la langue anglaise et les nombreuses langues parlées et enseignées ici.

Le problème du français est global au Québec et au Canada. Il faut que nos politiques, hommes ou femmes, visent haut et voient loin. La génération en place n’est pas la première — sans doute la dixième — à observer le recul. L’étude des deux derniers siècles canadiens devrait au moins indiquer les sentiers à éviter.

Québec, le 21 mars 2017

À quand une motion contre la québécophobie?



La motion controversée contre l’islamophobie a finalement été adoptée à Ottawa. Et si on réfléchissait maintenant aux Communes à la possibilité d’en adopter une contre la « québécophobie » (un néologisme qu’il faudrait adopter).

Reconnaissons-le : la prose et les propos fielleux à l’encontre du Québec (lire le Québec français) sont plus fréquents que jamais dans le Canada anglais. Et l’article merdique d’Andrew Potter paru dans le dernier Maclean’s est la goutte qui a fait déborder le vase (Potter s’est excusé, mais pas Maclean’s).

Mais ne rêvons pas en couleurs, les poules auront des dents avant que cela se produise à Ottawa.

Montréal, le 24 mars 2017