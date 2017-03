Quoi surveiller aujourd'hui?

Pluie verglaçante





La mauvaise température doit se poursuivre jusqu’à ce soir. La zone de pluie verglaçante associée à un front chaud qui a touché le sud dans la nuit doit atteindre la Capitale nationale puis l’est du Québec ce matin.



Les conditions exécrables prévues, si elles se réalisent au pire, devraient rendre les déplacements pénibles sur les trottoirs, les rues, les routes, les autoroutes et même les stationnements ouverts.



Bref : prudence et vigilance. La situation devrait se rétablir demain, mardi.



Berlin, Sofia et les élections



Lendemain de veille électorale en Allemagne et en Bulgarie. Et dans les deux cas, les conservateurs ont de quoi célébrer.



À Berlin, la chancelière Angela Merkel réagit ce matin à la victoire dimanche de sa formation (la CDU) à l’élection régionale de la Sarre. Elle devance les socialistes par 10 points. Le scrutin dans ce Land avait valeur de test pour les prochaines élections générales, en septembre.



À Sofia, l’ex-premier ministre Boïko Borissov de la formation Gerb (conservatrice) entame dès ce matin des négociations avec de plus petites formations pour reformer un gouvernement. Gerb a devancé les socialistes prorusses. Borissov, pro-occidental, avait démissionné en 2016 parce que la candidate de son parti avait échoué à la présidentielle.



Budget, prise 2



C’est au tour du gouvernement du Québec de déposer son budget cette semaine. Le ministre des Finances Carlos Leitao révèlera ses intentions précises mardi.



Les libéraux fédéraux ont dévoilé leur propre budget la semaine dernière. Le document a déçu le gouvernement Couillard qui n’y a rien trouvé sur le financement de grands projets en transport en commun.



Québec devrait donc en toute logique confirmer sa propre participation à ces projets: la construction du Réseau électrique métropolitain à Montréal, le prolongement de la ligne bleue de Métro et la mise en place d’un Service rapide par bus dans la capitale.



Vive le théâtre!



Les théâtres d’une centaine de pays du monde célèbrent la Journée mondiale du théâtre ce soir.



Comme le veut la tradition, avant leurs représentations, les salles participantes vont faire la lecture d’un message commandé à une personnalité des planches. L’honneur revient cette année à la Française Isabelle Huppert. «Le théâtre pour moi, c’est l’autre, c'est le dialogue, c'est l'absence de haine», dit son texte.



Les théâtres québécois vont aussi lire un texte écrit pour l’occasion par l’auteure, comédienne et metteure en scène Véronique Côté. «Soyons attentifs, dit son propre texte. Soyons paritaires - et même mieux : soyons de toutes les parités. On le dit, on le fait.»



Le Conseil québécois du théâtre en profitera pour distribuer ses prix Sentinelle dans les catégories carrière et engagement durable.