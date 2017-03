Feu vert à la reconstruction de trois écoles de Montréal

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) recevra cette année 128,5 millions du ministère de l’Éducation pour réaliser 170 projets de rénovation, notamment la reconstruction des écoles Sainte-Bibiane (Rosemont), Sainte-Lucie (Saint-Michel) et Sainte-Catherine-de-Sienne (Notre-Dame-de-Grâce). Elles ont été évacuées depuis deux ans parce qu’elles sont contaminées par des champignons. La majorité des travaux de rénovation doivent avoir lieu durant les vacances d’été, quand les écoles sont vides, pour éviter de déranger les élèves. Les travaux de reconstruction des trois écoles ne commenceront sans doute pas aussi rapidement : il faut d’abord terminer les plans et lancer les appels d’offres, indique-t-on. À la CSDM, on indique qu’il est peu probable que la nouvelle école Sainte-Bibiane soit prête pour la rentrée scolaire de l’automne 2019, comme le prévoyait l’échéancier de départ. Les 280 élèves fréquenteront sans doute plus longtemps que prévu l’école Sans-Frontières, située quatre rues plus à l’ouest.