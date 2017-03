24 mars 2017 18h35

La liberté intellectuelle universitaire implique la rigueur

Je suis surprise que tant de commentateurs chevronnés associent la liberté intellectuelle universitaire au droit de dire n’importe quoi sur n’importe qui, et condamnent en conséquence l’Université McGill d’avoir sévi contre M. Andrew Potter. Bien sûr, nous sommes à l’ère du trumpisme, mais s’il est un lieu où les analyses malveillantes à l’emporte-pièce ne doivent pas sévir, c’est bien à l’université, qui se doit d’enseigner la rigueur intellectuelle et, à plus forte raison, condamner les libelles, surtout lorsqu’ils dénigrent en bloc une communauté particulière. On reproche à l’Université McGill d’avoir sans doute fait pression sur M. Potter pour qu’il démissionne de son poste à l’Institut d’études canadiennes. Si c’est un fait, c’est tout à son honneur. L’université devrait être le dernier rempart contre de telles dérives.

Le 24 mars 2017

Perte de crédit

Au Québec, on ne paie pas le même taux d’impôt fédéral qu’ailleurs au Canada. Même les gens les plus éduqués en matières économiques parlent souvent d’un taux de 15 % sur les crédits d’impôt du fédéral. Or, avec l’abattement, on baisse à 12,5 %.

La perte pour le crédit pour transport en commun représente donc pour la région de Québec environ 120 $ par année. Est-ce suffisant pour vouloir abandonner son auto au profit du transport en commun ? Le montant est encore plus faible pour les aînés et les étudiants. Et encore, il faut que ces gens paient de l’impôt pour en profiter et qu’ils aient eu la discipline de conserver tous leurs reçus.

Et puis, où donc est le contrôle pour s’assurer que le contribuable a vraiment payé ce montant ? Avec le téléchargement de plus en plus répandu des déclarations d’impôt, combien de fonctionnaires devrait-on payer pour vérifier si chacun parmi les millions de contribuables qui réclament ce crédit a en main ses reçus valides ?

Ça en fait donc un crédit inutile et difficile à contrôler, la situation idéale pour y passer le couperet.

Le budget fédéral 2017 est vraiment terne pour que la perte minime liée à ce crédit soit la mesure dont on entend parler le plus.

Québec, le 23 mars 2017

Dangereux raccourcis

Le tollé soulevé par les raccourcis adoptés par Andrew Potter ne devrait pas devenir lui-même l’occasion de raccourcis. Les propos d’André Denis présentent une vision bien simpliste de la participation dans le cadre du génocide rwandais. De nombreuses études menées auprès d’un nombre important de génocidaires ont démontré que l’idéologie identitaire n’était très souvent pas le motif principal de leur participation aux massacres. Je pense entre autres aux excellents travaux de Scott Straus et Lee Ann Fujii. Il ne faudrait pas profiter de la tribune ouverte par la tempête Potter pour continuer à véhiculer des idées qui n’aident pas à comprendre les motifs complexes de l’action individuelle dans le cadre d’événements comme un génocide.

Montréal, le 23 mars 2017