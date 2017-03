MOBILEPHOTOS - Les photos de la semaine du 18 mars 2017

25 mars 2017

Un attentat du groupe EI fait 4 morts et des dizaines de blessés à Londres, les candidats à la présidentielle française s’affrontent dans un premier débat télévisé, le gouvernement de Justin Trudeau dévoile son deuxième budget, Montréal souligne en grand la Saint-Patrick : retour en images sur l’actualité de la semaine.

1.| La capitale britannique a été la cible du groupe État islamique mercredi, un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles. L’assaillant a lancé sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster. Quatre personnes ont perdu la vie, dont un policier, et une cinquantaine d’autres ont été blessées. Le suspect a été abattu par la police. Jeudi soir, des centaines de personnes se sont réunies à Trafalgar Square pour rendre un dernier hommage aux victimes. ( Lisez nos articles sur le sujet ) Adrian Dennis Agence France-Presse





2. Londres (Royaume-Uni), 23 mars 2017 | Jeudi et vendredi, la police londonienne a arrêté 10 personnes à Birmingham et à Londres, qui pourraient avoir un lien avec l’attaque. Des perquisitions ont aussi été effectuées à 21 adresses différentes. L’enquête se concentre sur les motivations du tueur et la préparation de l’attentat. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis les attentats du 7 juillet 2005, qui avaient fait 56 morts dans les transports en commun de Londres. (Lisez nos articles sur le sujet) Daniel Leal-Olivas Agence France-Presse







3. Toronto (Ontario), 20 mars 2017 | Tradition oblige : le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, s’est acheté des souliers neufs cette semaine, quelques jours avant le dépôt de son budget. De passage à Toronto, il a expliqué à des élèves qu’il s’agissait là d’une tradition pour les grands argentiers du Canada. Mercredi, le ministre a finalement livré un deuxième budget déficitaire à la Chambre des communes. Au menu : fin du crédit d’impôt pour le transport en commun, croissance en baisse, davantage d’aide pour les logements sociaux, investissements en innovations, pension à vie pour les vétérans blessés… (Lisez nos articles sur le sujet)Mark Blinch La Presse canadienne







4. Hemmingford (Québec), 18 mars 2017 | Dimanche, une femme s’est fait interpeller par la police alors qu’elle tentait de franchir illégalement la frontière entre les États-Unis et le Canada avec ses deux jeunes filles, proche de la municipalité d’Hemmingford. Comme elles, de plus en plus de demandeurs d’asile entrent de façon illégale au Canada depuis le début de l’année. Leur nombre a doublé au Québec, entre janvier et février, et explosé au Manitoba. Un phénomène qui découle des politiques anti-immigration du président américain ? Le gouvernement de Justin Trudeau affirme en tout cas depuis des semaines qu’il est trop tôt pour associer cette hausse des traversées illégales à Donald Trump. (Lisez notre article) Paul Chiasson La Presse canadienne







5. Paris (France), 20 mars 2017 | Le candidat de la droite française, François Fillon, a vu sa popularité chuter ces dernières semaines, plongé dans un scandale politique d’emplois fictifs. Il a été inculpé mi-mars pour « détournement de fonds publics » ; du jamais vu dans une campagne présidentielle en France. François Fillon est toutefois apparu à l’aise et offensif dans les échanges du premier débat entre les principaux candidats à la présidentielle, qui se déroulait mardi sur le plateau de la chaîne télévisée privée TF1. En tête dans les sondages, la candidate de l’extrême droite, Marine Le Pen, a été la cible des attaques de ses adversaires. (Lisez notre article) Eliot Blondet Agence France-Presse







6. Washington (États-Unis), 23 mars 2017 | Donald Trump a reçu des camionneurs et des chefs d’entreprise jeudi à la Maison-Blanche. Le président américain n’a pu cacher son excitation lorsqu’il a pu monter à la place du conducteur dans un énorme camion. Un moment de détente et de légèreté plus que bienvenu dans son horaire, alors qu’il tentait depuis des jours de convaincre les républicains de la Chambre des représentants d’abroger « Obamacare ». Vendredi, le président américain a finalement essuyé un cinglant revers: son projet de réforme santé a été retiré, faute d'accord entre les républicains. Jim Watson Agence France-Presse





7. Juda (Soudan du Sud), 21 mars 2017 | Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, l’UNICEF a publié un rapport alarmant sur le manque de ressources d’eau sur Terre. Environ un enfant sur quatre dans le monde — soit près de 600 millions d’enfants — vivra d’ici 2040 dans des régions où les ressources en eau potable seront très limitées. Les raisons de ce problème majeur ? L’accroissement de la population, la demande en eau de plus en plus importante, ainsi que le réchauffement climatique. À l’heure actuelle, plus de 36 pays sont aux prises avec des difficultés d’approvisionnement en eau, dont notamment le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen. (Lisez notre article) Albert Gonzalez Farran Agence France-Presse







8. Puira (Pérou) , 23 mars 2017 | Un Péruvien tentait de se frayer un chemin jeudi dans une rue inondée du quartier « El Indio », en banlieue de Piura, dans le nord du Pérou. Depuis janvier, le phénomène climatique El Niño — qui a entraîné de fortes pluies dans les Andes, provoquant inondations, avalanches et coulées de boue — a provoqué la mort d’au moins 79 personnes dans le pays, dont une trentaine cette semaine. Plus de 100 000 habitants ont tout perdu, et quelque 620 000 autres ont subi des pertes matérielles. Ernesto Benavides Agence France-Presse







9. Athènes (Grèce), 21 mars 2017 | Dans un camp de réfugiés à Athènes, des enfants célèbrent la nouvelle année, une fête traditionnelle afghane connue sous le nom de «Nauroz». Cette journée correspond au premier jour du calendrier perse, qui est basé sur l’année solaire. De nombreux réfugiés syriens et afghans sont restés piégés en Grèce après la fermeture de la route des Balkans, début 2016. La plupart de ces exilés attendent l’examen des demandes d’asile en Grèce qu’ils ont déposées pour éviter leur renvoi, dans des conditions qualifiées de dégradantes et de traumatisantes par les ONG sur le terrain. Louisa Gouliamaki Agence France-Presse







10. Montréal (Québec), 19 mars 2017 | Il est devenu de plus en plus difficile pour les écoles juives ultraorthodoxes de renouveler chaque année leur permis d’enseignement à cause des exigences du gouvernement du Québec. À un point tel que plusieurs professeurs ont finalement décidé de suivre une formation pour obtenir leur brevet d’enseignement. Ils s’apprêtent à obtenir leur diplôme du programme de formation des maîtres de l’Université du Nouveau-Brunswick en juin prochain. Dans un petit local surchauffé du Centre des enseignants de la Torah Umesorah, sur l’avenue du Parc, une trentaine d’élèves tentent de répondre à la leçon du jour : « Quel est le rôle de l’éducation ? » (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







11. Montréal (Québec), 19 mars 2017 | Le maire de Montréal, Denis Coderre, s’est mêlé à la foule dimanche pour célébrer la Saint-Patrick, la fête des Irlandais. L’événement, qui marque chaque année depuis 194 ans le retour du printemps, a attiré des milliers de personnes, presque toutes vêtues de vert. Dans la rue Sainte-Catherine, le défilé s’est mis en marche vers midi. Il était composé de 3000 figurants, 110 groupes, 15 chars allégoriques et 15 fanfares de Montréal, du Québec et de l’Ontario. (Lisez notre article) Pedro Ruiz Le Devoir

