F2 Ferrovipathes (V.F. de T2 Trainspotting)

La suite de Ferrovipathes reprend les enjeux et manières de faire du cultissime film de 1996. Si bien qu’on croirait regarder l’équipe d’antan, le réalisateur Danny Boyle en tête, dans un rétroviseur. Le travail de Boyle est reconnaissable — mouvement frénétique, énergie et couleurs pétaradantes —, mais répétitif. Comme s’il avait voulu reproduire la charge cinétique et esthétique du premier opus. Résultat : un succédané de bonne qualité, où tous se satisfont de faire du surplace, fans inclus, et de planer dans une grosse bouffée de nostalgie.



Ferrovipathes 2 (V.F. de T2 – Trainspotting) ★★★ Grande-Bretagne, 2017, 117 minutes. Comédie dramatique de Danny Boyle. Avec Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Robert Carlyle, Anjela Nedyalkova.