Envoyé par le gouvernement libéral au Nunavik pour capter des images d’un petit village, un caméraman d’émissions de cuisine (Robin Aubert) découvre au fil de ses conversations avec un sous-ministre (voix de Robert Morin) que ledit village devra être déplacé au profit de l’industrie minière. Aux frontières du documentaire et du pamphlet, Tuktuq (signifiant caribou en inuktitut) dénonce avec humour, ironie et sarcasme les politiques territoriales. En prime, Aubert signe des images d’une grande beauté, tandis que Pilou et René Lussier livrent une trame sonore envoûtante et organique.



Tuktuq ★★★ 1/2 Québec (Canada), 2016, 93 minutes. Film d’essai de Robin Aubert. Avec Robin Aubert et les voix de Robert Morin et Brigitte Poupart.