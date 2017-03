Vendeur de caméras d’occasion, Tony Webster (Jim Broadbent) ne se soucie que de sa petite personne jusqu’au jour où il apprend que Sarah (Emily Mortimer), la mère de Veronika, son premier amour, lui a laissé en héritage le journal d’Adrian (Joe Alwyn), un ami s’étant suicidé dans les années 1960. Or Veronika (Charlotte Rampling), qui est aussi l’ex d’Adrian, n’a pas l’intention de le lui remettre. Adaptation d’une sobre élégance du roman de Julian Barnes, ce drame de Ritesh Batra (The Lunch Box), dont le mystère est entretenu artificiellement, tire principalement sa force de l’interprétation magistrale de sa prestigieuse distribution.



The Sense of an Ending

★★ 1/2

Grande-Bretagne, 2017, 108 minutes. Drame de Ritesh Batra. Avec Jim Broadbent, Harriet Walter, Charlotte Rampling, Michelle Dockery, Emily Mortimer et Joe Alwyn.