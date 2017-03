Accueilli dans un mélange d’éloges et de huées lors de sa présentation à Cannes, ce soi-disant film de fantômes signé Olivier Assayas est surtout hanté par ses préoccupations, et sa volonté farouche de détourner les codes des genres. Et il le fait ici avec brio, explorant encore, après Clouds of Sils Maria, les mirages du vedettariat pour mieux décrypter les angoisses du deuil et celles d’une solitude provoquée par la quincaillerie technologique. Cette démonstration s’accompagne des pérégrinations de son héroïne en motocyclette à travers Paris, métaphore des errances d’une jeune Américaine cherchant à entrer en contact avec son frère jumeau décédé, et à rester branchée à un monde dont elle se sent de plus en plus étrangère. Pour cette seconde incursion dans l’univers du cinéaste, Kristen Stewart se révèle à la fois étonnante et fidèle à son image de désoeuvrée BCBG, utilisée ici avec brio.



Personal Shopper ★★★★ France, 2016, 105 min. Thriller d’Olivier Assayas. Avec Kristen Stewart, Anders Danielsen Lie, Lars Eidinger, Nora von Waldstätten.