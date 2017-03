Avons-nous vraiment besoin de Life lorsqu’il y a Alien et ses multiples déclinaisons ? Malgré leur bonne volonté, des moyens imposants et quelques vedettes, le cinéaste Daniel Espinosa et les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick n’ont pas réussi à nous convaincre. L’emballage visuel s’avère irréprochable, la musique, tonitruante à souhait, et la bibitte de service, ce sempiternel passager des vaisseaux spatiaux, ressemble à un chien bien dressé : prévisible et précise dans toutes ses atrocités. Or, ce luxe hollywoodien ne masque jamais le fait que cette promenade autour de la Terre se confond avec un tout-compris cinématographique, offrant en prime l’inévitable turista provoquée par cette bactérie extraterrestre, visiblement increvable.



Vie (V.F. de Life) ★★ 1/2 États-Unis, 2017, 104 min. Science-fiction de Daniel Espinosa. Avec Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal, Olga Dihovichnaya.