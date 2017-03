Avant de s’éteindre à 90 ans, Andrzej Wajda (L’homme de marbre, Danton) a voulu revenir sur la fin de vie de Władysław Strzeminski, peintre et théoricien immense décédé en 1952 dans la misère après que le gouvernement polonais l’eut destitué. Le message de Wajda, son legs, est clair : l’art ne doit jamais être assujetti au pouvoir. Chaque fois qu’un tel contrôle est exercé, le monde y a perdu en beauté, mais aussi en réflexion. Ne dit-on pas qu’un peuple inculte est plus facile à gouverner ? On revoit la Pologne annexée par Staline, puis l’on songe aux États-Unis, où Trump veut annihiler la chaîne publique PBS… Jamais voyante, la mise en scène est entièrement au service du récit. Les fleurs bleues est l’oeuvre d’un maître qui n’a plus rien à prouver et qui, même s’il se sait en fin de parcours, s’efface volontiers derrière un sujet qu’il juge plus important que sa propre postérité. C’est là un beau, et noble, chant du cygne.



Les fleurs bleues (V.O. polonaise, s.-t.f.) ★★★ 1/2 Pologne, 2016, 98 minutes. Drame biographique d’Andrzej Wajda. Avec Bogusław Linda, Aleksandra Justa, Bronisława Zamachowska, Zofia Wichłacz.