Quoi surveiller aujourd'hui?

La Cour suprême rend jugement ce matin dans deux causes impliquant la Loi sur l’assurance automobile du Québec et son régime de la responsabilité sans faute (no-fault). Dans chacun des deux cas, un accidenté déjà indemnisé par le régime public réclame des dédommagements supplémentaires à un tiers.



La première cause implique une femme qui juge avoir été inutilement amputée après un accident de la route. Elle poursuit l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et des membres de son personnel. La seconde cause concerne un homme, lui aussi amputé, mais à la suite d’engelures subies parce que des policiers auraient tardé à le secourir après une sortie de route hivernale. Il poursuit le gouvernement du Québec.



Travaux scolaires





Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, dévoile ce matin le programme des rénovations dans les écoles pour l’été 2017. L’annonce concerne plus particulièrement les établissements de Montréal.



À la Commission scolaire de Montréal, 90 % des quelque 250 bâtiments sont dans un «mauvais» ou «très mauvais» état, selon un document du ministère. La conférence de presse ministérielle est convoquée à l’école Sainte-Bibiane, dans l’arrondissement de Rosemont, un bâtiment dont l’indice de vétusté atteint 100%. Ses 275 élèves occupent une autre école.



La Syrie négocie





De difficiles négociations de paix sur la Syrie se poursuivent pour une deuxième journée à Genève sous l’égide de l’ONU. Elles rassemblent des représentants du gouvernement syrien et des délégués de l’opposition.



Les deux parties restent arcboutées sur leurs positions, et l’espoir d’un résultat positif demeure bien mince. Le conflit est entré dans sa septième année. Moins d’un mois s’est écoulé depuis la dernière rencontre au sommet.



Pendant ce temps, sur le terrain, des rebelles syriens alliés à des djihadistes ont pris de nouveaux secteurs aux forces gouvernementales dans le cadre d’une offensive dans la province centrale d'Hama.



La loi du cadenas





Il y a 80 ans aujourd’hui, le 24 mars 1937, le premier gouvernement unioniste de Maurice Duplessis obtenait la sanction de la Loi protégeant la province contre la propagande communiste. Cette loi dite du cadenas permet de fermer pour un an tout bâtiment soupçonné de servir à la propagation du «communisme et du bolchévisme».



Entre novembre 1937 et avril 1938, la police provinciale fait exécuter 124 ordonnances qui mènent à la fermeture de cinq établissements et la confiscation de 532 livres écrits par 312 auteurs. Le célèbre avocat montréalais Frank L. Scott, professeur de droit à l’Université McGill et poète, conteste la législation en 1949. Il représente John Switzman, membre du Parti ouvrier-progressiste, avatar du parti communiste interdit. La loi est finalement déclarée inconstitutionnelle en 1957. La Cour suprême juge qu’elle empiète sur un champ de compétence fédérale.