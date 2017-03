Dans un centre pour personnes âgées, une Torontoise raffinée et un tailleur polonais grognon se découvrent une passion mutuelle pour la musique classique. Cependant, la maladie et les problèmes familiaux menacent l’épanouissement de leur idylle.

V.O. : Forum.

The Second Time Around

Canada, 2016, 107 minutes. Comédie sentimentale de Leon Marr avec Linda Thorson, Stuart Margolin, Laura de Carteret.