La réforme de l’assurance-maladie des États-Unis mise en place par le président Obama (« Obamacare ») passe son premier grand test législatif aujourd’hui à la Chambre des représentants. Le programme de remplacement concocté par le président Trump suscite la grogne même au sein du clan républicain. Les plus conservateurs jugent le plan de substitution encore trop dépensier ; les modérés craignent les effets sur les plus pauvres.



Les républicains contrôlent la chambre. Il leur faut toutefois moins de vingt défections pour faire adopter le plan d’abrogation et de substitution (« Repeal and Replace »). Le Congressional Budget Office, instance non partisane, a évalué que la première version du plan aurait mis à découvert d’assurance environ 24 millions de personnes d’ici 2026.



L’éducation au rapport





Grosse journée pour les études supérieures au Québec. Trois bonzes du secteur, Guy Demers, Louis Lefebvre et Claude Corbo, présentent ce matin leurs principales recommandations pour évaluer et améliorer la qualité de l’enseignement dans les collèges et les universités.



Les recommandations portent sur la création du Conseil des collèges, la Commission mixte de l’enseignement supérieur et le Conseil des universités du Québec, ainsi que sur des suggestions de modification à apporter au Règlement sur le régime des études collégiales.



Quel accès à l’information?





Les gardiens de l’accès à l’information ancienne et actuelle de l’Amérique du Nord tiennent une rare réunion commune à Ottawa. On y retrouvera la commissaire à l’information du Canada (Suzanne Legault), le bibliothécaire et archiviste du Canada (Guy Berthiaume), l’archiviste des États-Unis (David Ferriero), ainsi que le commissaire à l’accès à l’information et la protection des données personnelles du Mexique (Joel Salas). Le quatuor répondra aux questions des journalistes.



Le gouvernement fédéral canadien a récemment repoussé sa réforme tant promise de sa Loi sur l’accès à l’information. Elle date de 34 ans, l’âge du Commodore 64.



Fin de L’auberge





L’auberge du chien noir prend fin ce soir. Le téléroman est diffusé pour la dernière fois sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé après 15 saisons bien comptées. Cet ultime épisode est le 376e, ce qui en fait le troisième au rang des plus longues séries dramatiques hebdomadaires après Les belles histoires des pays d’en haut (590 épisodes) et Rue des pignons (414 épisodes).



Il s’agit aussi de la dernière fiction interne de Radio-Canada. Le diffuseur a maintenant complètement externalisé la production de toutes ses émissions, sauf en information.