Obamacare: le vote s’annonce très serré

Washington — Les marchandages se poursuivaient mercredi à la Maison-Blanche à la veille d’un vote à suspense pour abroger la loi sur la santé de Barack Obama, Donald Trump tentant de vaincre l’opposition d’une partie de la majorité républicaine. La Chambre des représentants doit voter jeudi sur un texte abrogeant et remplaçant « Obamacare », promesse de campagne et première grande réforme du mandat du 45e président des États-Unis. Mais la droite du parti républicain estime la proposition de loi encore trop dispendieuse pour l’État fédéral, tandis que les modérés s’inquiètent de la hausse prévue du coût de l’assurance-maladie pour certaines populations, et de la perte de couverture de 14 millions d’Américains dès 2018, année des élections législatives. La fébrilité de l’exécutif était trahie par le flot constant de parlementaires républicains en visite à la Maison-Blanche. Près de 20 ont encore rencontré Donald Trump mercredi matin, dont plusieurs appartiennent au « Freedom Caucus », un groupe de conservateurs intransigeants, descendants du Tea Party de 2010. La minorité démocrate est totalement opposée, ce qui force les chefs républicains à limiter les défections au sein de leur groupe à une vingtaine seulement, sur 237 représentants.