Protection des sources journalistiques: une Cour d’appel donne raison à la GRC

Photo: Colin Perkel La Presse canadienne

La Cour d’appel de l’Ontario confirme un jugement de première instance et ordonne à un journaliste de Vice Media de remettre à la police des informations liées à trois de ses articles sur un présumé terroriste, publiés en 2014. Dans une affaire qui oppose protection des sources journalistiques et travail policier, le plus haut tribunal de l’Ontario estime que le juge de première instance avait raison de conclure que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) doit pouvoir mener pleinement son enquête concernant des « allégations très graves ». Le journaliste Ben Makuch, appuyé par de nombreux médias et organismes de défense des droits, conteste l’ordonnance qui met en péril, selon lui, le lien de confiance entre les journalistes et leurs sources réclamant l’anonymat. M. Makuch a vainement plaidé que, si la police se sert des journalistes dans le cadre de ses enquêtes, les sources hésiteront ensuite à se confier aux médias sous le couvert de l’anonymat, de crainte de voir un jour leur identité révélée. Déçu de la décision, le média Vice songe à demander la permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada. Une coalition de médias a déploré le jugement de la Cour d’appel, qui pourrait avoir un effet dissuasif sur les sources, craint-on.