22 mars 2017

Des avocats sans scrupule: scandaleux!



Honteux, immoral, anormal. Le reportage diffusé à l’émission Enquête d’ICI Radio-Canada nous a montré que des gens sans scrupule sont prêts à tout pour s’enrichir au détriment des plus démunis.

À Lac-Mégantic, c’était la chasse à la signature auprès d’hommes et de femmes qui venaient de subir les plus grands malheurs. Aucun délai, aucun deuil, aucune compassion : la cagnotte appartiendra aux plus rapides ! Et ces vautours savent y faire : ils flairent les victimes à des kilomètres à la ronde. Il semble qu’ils étaient à l’oeuvre alors que les cendres fumaient encore. Aucun citoyen n’est à blâmer pour avoir signé les papiers de ces carnassiers aux méthodes bien raffinées. Le recul nécessaire pour prendre la meilleure décision ne leur a pas été accordé.

Le gouvernement fédéral doit agir, pour faire en sorte de protéger les Canadiens de ces escrocs. Interdire la signature de protocoles dans les jours ou semaines suivant une tragédie est une option à envisager. Cela ne redonnera pas les millions versés à cet intermédiaire douteux aux familles des victimes de la tragédie de Lac-Mégantic, mais peut-être le gouvernement pourrait-il ainsi au moins mieux protéger les Canadiens et Canadiennes dans l’avenir.

Le 20 mars 2017

Laurent Laplante, le professeur



Laurent Laplante,

Comme votre écriture m’a manqué depuis que vous avez cessé de publier votre « Dixit… ». Elle me manquera désormais à jamais. Je suis né en 1954. Rien qu’un de ces foutus baby-boomers, quoi !

Dans le cadre d’un retour aux études après moult années de travail, j’ai eu le plaisir d’assister à vos cours de journalisme à l’Université Laval. Mais aussi et surtout aux discussions d’après-cours avec quelques-uns d’entre nous, étudiants. Comme vous aimiez cela ! Je vous soupçonne d’ailleurs d’avoir préféré ces séances, où vous nous imitiez si magistralement Jean Lesage (ou était-ce Daniel Johnson ?), à votre enseignement.

Le journaliste que j’avais suivi en tant qu’adolescent politisé, au Devoir, au Jour, à L’Action, au Soleil, était devant nous pour ce qui devait devenir de vénérables moments… en tout cas pour moi.

Écrire comme vous le faisiez nécessitait une grande culture économique, politique et culturelle. Et tout cela dans un style foudroyant, où vous pouviez nous amener où vous vouliez pour asséner l’uppercut final à nos jérémiades de jeunes adultes. Combien de fois n’avez-vous pas démontré votre grande capacité à faire le lien entre tous ces écheveaux sociaux, pour nous aider à mieux comprendre notre monde? Votre vision de la présence et de la place qu’occupait le Québec dans ce monde était aussi bien accrochée aux FAITS. Vous deviez être bien triste de voir comment évoluait cette NOUVELLE VÉRITÉ, et de la façon dont les citoyens se font berner. Merci pour tout, monsieur Laplante, bon repos.

Québec, le 17 mars 2017

Misérable, Air Canada, misérable!



Air Canada se fout complètement de nous. Le 17 mars dernier, dans la zone pré-embarquement avant le vol Rome-Montréal, une employée d’Air Canada a livré les annonces et les instructions en italien et en anglais seulement et, durant le vol, on nous a servi un Chicken Fajita de marque Monty’s Bakehouse, confectionné en Grande-Bretagne avec du poulet provenant du Brésil ! Le pire, c’est que les informations qui paraissent sur l’emballage de ce produit sont unilingues anglais, donc seuls les anglophones ont accès à la liste des ingrédients, à l’étiquette d’alerte pour allergies et aux informations nutritionnelles, ce qui pour certaines personnes pourrait s’avérer fort dangereux. Quand le Commissariat aux langues officielles et le gouvernement Trudeau vont-ils enfin décider de mettre ce transporteur au pas ?

Orléans, Ontario, le 20 mars 2017