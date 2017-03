Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le revoilà tout en haut à la fin d’une saison de rêve. Le fondeur québécois Alex Harvey est de retour chez lui pour les ultimes courses de la Coupe du monde présentées sur les plaines d’Abraham.



Il s’attaque aujourd’hui à la course de 15 km en départ groupé. Dimanche, il disputera une course de poursuite en style libre sur la même distance. Vendredi, bien en jambe et porté par la foule, Alex Harvey a remporté la première de ses trois épreuves, le sprint de 1,5 km.



Le skieur de 28 ans a réalisé un exploit historique aux mondiaux en Finlande il y a deux semaines en battant les Européens au 50 km, épreuve reine et épuisante de ce sport où dominent traditionnellement les Scandinaves.



Une chef pour le Bloc





Martine Ouellet est intronisée chef du Bloc québécois aujourd’hui à Montréal. Elle est élue par acclamation. Mme Ouellet conserve son siège de députée péquiste de Vachon, une situation de cumul inédite. Elle-même parle d’un travail « transparlementaire ».



La formation indépendantiste compte dix députés fédéraux. La nouvelle chef promet d’être à Ottawa chaque lundi et à Québec les mardi, mercredi et jeudi, puis le vendredi dans sa circonscription provinciale.



Tout en vert





C’est dimanche que les Irlandais et leurs descendants célèbrent la Saint-Patrick. Dans la République, bien sûr, mais aussi un peu partout en Amérique du Nord.



Montréal présente sa 193e parade annuelle, ce qui en fait une des plus vieilles célébrations du genre dans le Nouveau Monde. La marche se met en branle vers l’est à midi sur Sainte-Catherine à partir de l’intersection de la rue du Fort. La troupe verdoyante s’arrêtera au square Philips.



La capitale nationale a renoué avec le traditionnel défilé en 2010. Celui de cette année ne sera toutefois présenté que samedi prochain, le 25 mars.



Tout en noir





Le SS Torrey Canyon, ça vous dit quelque chose ? Ce pétrolier de la Union Oil Company of California faisait naufrage le 18 mars 1967, il y a donc 50 ans, près des îles Sorlingues.



La fortune de mer a déversé quelque 77 000 tonnes de brut qui ont vite dérivé dans la Manche pour finalement maculer d’un magma noirâtre les côtes de Bretagne et de Grande-Bretagne. La Royal Navy a bombardé l’épave pour mettre le feu au reste de la cargaison.



Cette catastrophe environnementale avec ses images d’oiseaux englués a frappé l’opinion publique et conscientisé la planète aux effets des marées noires. La première Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures a été adoptée en novembre 1969.