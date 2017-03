17 mars 2017

Adieu convergence!



En associant le PLQ et le PQ comme étant les deux partis qui « ont trahi » le Québec au cours des trente dernières années, Gabriel Nadeau-Dubois (GND) vient de mettre un frein à toute forme de convergence entre QS et le PQ. Une fin de non-recevoir on ne peut plus claire.

Si Jean-François Lisée entretenait encore quelque espoir d’amener QS à se joindre à son parti sous quelque forme que ce soit, j’ai bien peur que l’absence délibérée de candidat du PQ dans Gouin, à l’occasion des élections partielles en vue de remplacer Françoise David, pour laisser toute la place à QS, sera le premier et dernier geste posé par le chef du PQ en vue de susciter la convergence. À mon sens, il m’apparaît évident que GND n’est pas du tout le genre à agir comme deuxième violon. En termes clairs, il préfère d’emblée être le premier violon dans un petit orchestre que second dans un grand, là où ses chances de relever des défis sont davantage présentes… Adieu convergence et tous les « beaux principes » qu’elle faisait miroiter en matière de solidarité pour « la cause » !



Henri Marineau

Québec, le 14 mars 2017





Quelqu’un au monde



Je le dis du bout des lèvres, mais je suis aussi de ceux qui pensent que la classe politique, sans avoir nécessairement trahi le Québec depuis 30 ans, a cumulé une succession d’échecs qui a fait bien mal au Québec d’aujourd’hui. Comme ça fait plus de 30 ans que René Lévesque a fait son entrée au paradis, il ne sera pas question de lui ici. C’est peu de temps après que l’histoire du Québec se gâta : Robert Bourassa, l’échec de Meech et du rapport Allaire (1985-1994), Daniel Johnson fils, un feu de paille (1994), Jacques Parizeau, l’argent et le vote ethnique (1994-1996), Lucien Bouchard, l’exode des infirmières et les fusions bâclées (1996-2001), Bernard Landry, le messager de passage (2001-2003), Jean J. Charest, le Ponce Pilate du Printemps érable (2003-2012), Pauline Marois, le chant du cygne péquiste (2012-2014), Philippe Couillard, le chantre des mesures d’austérité (de 2014 à aujourd’hui). Enfin, ce n’est pas très reluisant tout ça. Aujourd’hui, des voix politiques s’élèvent pour condamner à l’unisson les paroles de Gabriel Nadeau-Dubois. Alors que le virement à droite s’est fait sentir à peu près sur toutes les tribunes (PLQ, PQ, CAQ), voilà que Québec solidaire persiste et signe dans son engagement auprès des jeunes générations. Comme l’avait si bien dit Bernard Landry à l’époque : Audi alteram partem. Entendre ce que l’autre a à dire. C’est tout ce que nous avons à faire aujourd’hui. On a mis quelqu’un au monde, on devrait peut-être l’écouter…



Alain Petel

Le 16 mars 2017





Tempête verbale



Cent mille mots ne valent pas un brin de jugeote et deux dépanneuses de poids lourd. Le cas de la 13 n’est qu’une illustration caricaturale de la culture ultralaxiste de nos services publics « gérés » par des fonctionnaires qui ont généralement pour modus operandi de ne rien faire, de crainte de commettre une erreur risquant de leur coûter leur poste ou leur prochaine promotion. Où sont passés le sens du service et celui de la collectivité qui ont été les fondements du Québec moderne ?



Guy O’Bomsawin

Le 16 mars 2017