Après une courte retraite, le bagarreur en titre d’une équipe de hockey de Halifax tente un retour, en tenant tête à la brute qui l’a déclassé, et qui n’est autre que le fils du propriétaire du club.

Goon – le dernier des durs à cuire (Goon – Last of the Enforcers)

Canada, 2017, 101 minutes. Comédie sportive de Jay Baruchel avec Seann William Scott, Wyatt Russell, Alison Pill.