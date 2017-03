Une villageoise est faite prisonnière par un prince transformé en bête monstrueuse par une enchanteresse. Sur les conseils de ses serviteurs, métamorphosés en objets animés, ce dernier tente de se faire aimer de sa captive afin de rompre le sortilège.

V.O. : Cinéma Banque Scotia, Forum, Quartier latin, Place LaSalle, Carrefour Angrignon, Cavendish, Colisée Kirkland, StarCité, Côte-des-Neiges, Lacordaire, Des Sources, Spheretech, Marché Central.

V.F. : Quartier latin, Place LaSalle, Carrefour Angrignon, StarCité, Lacordaire, Marché Central.

La belle et la bête (V.F. de Beauty and the Beast)

États-Unis, 2017, 129 minutes. Comédie musicale de Bill Condon avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans.