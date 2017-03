Une manif contre la brutalité policière relativement calme

Une autopatrouille du Service de police de Montréal (SPVM) a été endommagée à coups de bâtons et quelques vitrines de commerces du centre-ville ont été fracassées mercredi soir, au cours d’une manifestation contre la brutalité policière malgré tout plus calme qu’à l’habitude. Aux environs de 17 h, plus d’une centaine de manifestants se sont donné rendez-vous à la place Simon-Valois, devenue un symbole de l’« embourgeoisement » du secteur Hochelaga-Maisonneuve. Après avoir rendu hommage à deux Montréalais tués par des policiers, Donald Ménard et Alain Magloire, ils ont marché sur la rue Ontario sous forte escorte policière, jusqu’au centre-ville. La manifestation a pris fin peu après 21 h, sans qu’aucune arrestation n’ait été effectuée.