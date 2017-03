Après avoir donné la parole à des terroristes palestiniens croupissant dans des prisons israéliennes (Hot House), le cinéaste Shimon Dotan est allé à la rencontre de colons israéliens installés dans les territoires palestiniens, particulièrement la Cisjordanie. Après un survol historique au ton parfois pédagogique, il nous fait comprendre la complexité de ce mouvement parti de la base, et dont les politiciens ont dû prendre acte dès le lendemain de la victoire de la guerre de Six Jours en 1967. La suite, on la connaît, mais on a tendance à l’oublier : une accélération de la colonisation, la frustration grandissante des Palestiniens, et la radicalisation des colons, dont plusieurs témoignent à visage découvert. Les propos de certains donnent froid dans le dos, et broient toute forme d’espoir. Ce qui n’est pas une excuse pour faire la sourde oreille.



Les colons ★★★ 1/2 France-Israël-Canada, 2016, 107 min. Documentaire de Shimon Dotan.