Shirley MacLaine n’a pas encore tiré sa révérence, et elle tient à ce que ça se sache. Voilà pourquoi elle endosse des rôles faits sur mesure pour sa vivacité, sa fougue et sa propension à débiter des vacheries comme d’autres, des mots doux. Dans ce film de Mark Pellington, son personnage n’en est jamais avare, pour son plus grand malheur, mais à l’approche de sa mort, elle commence à se préoccuper du souvenir qu’elle va laisser. Reine du contrôle excessif, elle exigera d’une jeune journaliste qu’elle réécrive son histoire, mais la vieille dame indigne devra mettre la main à la pâte. Cette trajectoire d’une rédemption s’avère en tous points prévisible, les émotions sont parfaitement calibrées, de même que l’acidité des répliques de MacLaine, qui s’amuse, et nous aussi… parfois.



Horaire en salles



Notre critique complète

The Last Word ★★ 1/2 États-Unis, 2017, 108 minutes. Comédie dramatique de Mark Pellington. Avec Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Thomas Sadoski, AnnJewel Lee Dixon.