Après avoir été recruté par une mystérieuse agence pour retranscrire le contenu d’écoutes électroniques, un chômeur voit son quotidien prendre une tournure sinistre. En homme ordinaire plongé dans une situation extraordinaire (l’ombre d’Hitchcock plane ici), François Cluzet est admirable. Bousculant la routine du protagoniste, Thomas Kruithof se permet quelques envolées kafkaïennes et polanskiennes, mais troque assez vite l’étrangeté pour une approche inspirée par les thrillers parano-politiques d’Alan J. Pakula (À cause d’un assassinat, Les hommes du président). À cet égard, sa réalisation ne souffre aucun excès, sans pour autant renier un certain formalisme, appelons cela une « inquiétante austérité », là encore inspiré par Pakula (et son directeur photo Gordon Willis). C’est autant une force qu’une faiblesse. En effet, le film fonctionne bien au premier degré, mais est limité par sa déférence envers ses modèles, auxquels il sacrifie sa profondeur.



La mécanique de l’ombre ★★★ France 2016, 93 minutes. Suspense de Thomas Kruithof. Avec François Cluzet, Denis Podalydès, Alba Rohrwacher, Sami Bouajila, Simon Abkarian.