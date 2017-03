Le joli conte de madame Leprince de Beaumont reprend vie au grand écran sous la houlette de Bill Condon, dont la version somptueuse demeure plus que fidèle au film d’animation de Disney de 1991. Avec quelques nouvelles chansons et des références au chef-d’oeuvre de Cocteau de 1946, cette mouture en prises de vue réelles offre de magnifiques scènes d’anthologie, dont la reprise du célèbre numéro Be Our Guest. Quant au fameux « moment gai », le premier dans l’histoire de Disney, on se demande bien pourquoi les puritains en font tout un plat.



La Belle et la Bête (V.F. de Beauty and the Beast) ★★★★ Comédie musicale de Bill Condon. Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Kevin Kline et les voix d’Ewan McGregor, Ian McKeller et Emma Thompson.