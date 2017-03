Jay Baruchel a gardé pour lui la rondelle : coscénariste de Goon, il a cette fois les deux mains sur le bâton en réalisant Goon – Last of the Enforcers, cette réponse canadienne-anglaise à nos Boys, voire Lance et compte version aréna de province. Le premier film avait constitué une surprise même si elle ne dépassait pas en idioties (assumées) le célèbre Slap Shot. La suite rebrasse les mêmes ingrédients, avec un (léger) soupçon de maturité chez certains personnages, dont celui du fier-à-bras candide défendu par Seann William Scott, et avec la même ferveur. L’humour y est toujours aussi potache, les vulgarités politiquement incorrectes fusent de toutes parts, et les bagarres ressemblent davantage à une variation canadienne de Rocky, la patinoire remplaçant le ring. Bref, « ça sent le hot-dog », comme on l’entend à quelques reprises ; dans cet univers, il s’agit là d’un compliment.



Goon – Le dernier des durs à cuire (V.F. de Goon – Last of the Enforcers) ★★ 1/2 Canada, 2017, 101 min. Drame sportif de Jay Baruchel. Avec Seann William Scott, Liev Schreiber, Alison Pill, Wyatt Russell.