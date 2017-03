18 mars 2017 | Mediafilm

Alors qu’elle tourne en Abitibi un documentaire sur la réinsertion sociale d’un ex-détenu, une aspirante-cinéaste se sent attirée par la jeune conjointe de ce dernier. Faux documentaire à la fois tendre et pervers. Humour irrésistible. Technique minimaliste. Efficace utilisation de la caméra subjective et de l’improvisation. Interprètes naturels.