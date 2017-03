15 mars 2017

La laïcité ouverte: une coquille vide

Dans son article intitulé L’incohérence de la laïcité « ouverte », Daniel Baril a parfaitement raison, les interventions du gouvernement Couillard à propos de la laïcité sont tellement tordues que non seulement elles ne règlent rien, mais elles ajoutent à la confusion. Comment pourrait-il en être autrement d’une laïcité qui, pour se vanter d’être ouverte, s’ouvrirait sur son contraire ?

De la même façon, quand on se plaît à condamner l’islamophobie sans jamais la définir, cela permet de condamner tout discours qu’on ne veut pas entendre. À propos de certains discours haineux rencontrés sur le Net, encore là, la confusion sert mieux que la clarification. Pour contrer les propos haineux rencontrés sur le Net, un bon gouvernement ne devrait-il pas faire oeuvre éducative en expliquant clairement la différence entre la critique d’une idéologie et les propos haineux contre ceux qui partagent cette idéologie ? Là encore, on se montre plus rapide à condamner qu’à éduquer. Le gouvernement Couillard préfère museler qu’éduquer ! Il semble passé maître dans l’art de semer la confusion, au point où son discours sur la laïcité ressemble à une coquille vide. N’est-ce pas pire que la langue de bois ?

Montréal, le 13 mars 2017

Oublie-t-on ON?

Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois devraient aisément devenir le 21 mai prochain les deux porte-parole permanents de Québec solidaire (QS). Mais si les solidaires aspirent à ce qu’Option nationale (ON) fusionne avec leur parti, ne serait-il pas habile et conséquent de réserver l’un des deux postes clés au chef d’ON, Sol Zanetti ?

Souvenons-nous que Québec solidaire est né lui-même de la fusion de deux organisations gauchistes, à savoir l’Union des forces progressistes (née elle-même de la fusion du Rassemblement pour l’alternative progressiste, du Parti de la démocratie socialiste et du Parti communiste du Québec) et Option citoyenne, dont les principaux leaders étaient respectivement Amir Khadir et Françoise David. Ces deux derniers sont naturellement devenus co-porte-parole de la nouvelle organisation pour bien montrer la solidité de leur union.

De même, si ON fusionne avec QS, il faudra démontrer aux Québécois que cette union est du solide. Le meilleur moyen sera d’avoir une direction bicéphale représentant les intérêts des deux organisations.

En clair, si j’étais un solidaire, je demanderais le report de l’élection des co-porte-parole (pourquoi se presser, les élections n’étant que dans un an et demi ?) et l’engagement de négociations avec ON.

Montréal, le 13 mars 2017

Oyez, oyez, bonnes gens de Québec!

Depuis le début de mars, nous avons la chance d’avoir un nouveau programmateur dans le domaine du théâtre. Une personne de longue expérience ayant une vaste connaissance du théâtre réaliste, moderne, documentaire, engagé. Un grand homme féru de liberté d’expression. Il présentera en mai dans le cadre de la Semaine du théâtre municipal une adaptation de la pièce Djihad qui l’a beaucoup inspiré. Le titre est La croisade de Labeauléon. Son auteur, le nouveau programmateur, est Régis Labeaume.

Chers concitoyens, l’avenir théâtral est assuré dans la belle ville de Québec.

Québec, le 13 mars 2017