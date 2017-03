Quoi surveiller aujourd'hui?

Les députés de l’Assemblée nationale reprennent le travail aujourd’hui à Québec… avec, cette fois, l’aide des juristes de l’État, qui ont repris le travail dans les derniers jours après une grève de plus de quatre mois. Cela devrait normalement permettre le déblocage de plusieurs projets de loi en attente d’un soutien juridique.



Autre élément à surveiller: le ton des débats. Préoccupé par la dégradation du climat à l’Assemblée nationale, le président de la Chambre, Jacques Chagnon, a convoqué les whips de tous les partis avant la pause de mars pour un rappel à l’ordre officiel.



Un sursaut d’hiver





Comment disait Yogi Berra? Ah oui: c’est pas fini tant que c’est pas fini. Ainsi va l’hiver 2017, qui connaîtra un sursaut blanc aujourd’hui — gracieuseté d’une dépression en provenance du sud des États-Unis (et qui touchera notamment New York et Washington).



On prévoit donc: des conditions «hivernales dangereuses», de la neige et de la poudrerie. Environnement Canada évoquait lundi des accumulations jusqu’à 10 cm à Montréal en matinée, puis une quinzaine d’autres centimètres en soirée. L’Estrie et Charlevoix pourraient quant à elles recevoir jusqu’à 45 cm de neige.



Des tests pour le CH





Après une tournée dans l’Ouest (deux victoires et une défaite), le Canadien entame ce soir une séquence de trois matchs cruciaux. Les puissants Blackhawks de Chicago sont à Montréal ce mardi, avant que le CH dispute une série aller-retour contre Ottawa en fin de semaine.



Ces deux matchs seront d’autant plus importants que les Sénateurs talonnent le Canadien au sommet de la section Atlantique. Le Tricolore a encore 13 matchs à disputer avant la fin de la saison… et une participation probable aux séries éliminatoires. Quoi que, comment disait Yogi Berra encore? Voilà. C'est pas fini tant que...