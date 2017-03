Le groupe EI acculé à Mossoul

Mossoul — Les forces irakiennes consolidaient lundi leurs positions près de la vieille ville de Mossoul, où la bataille contre des djihadistes acculés s’annonce des plus dures depuis le début de l’offensive pour la reconquête du dernier grand bastion du groupe État islamique (EI) en Irak. Chasser le groupe EI de Mossoul-Ouest permettrait aux forces irakiennes d’asseoir leur contrôle sur la totalité de la deuxième ville d’Irak et d’infliger son pire revers au groupe djihadiste, qui s’en était emparé en juin 2014. Dimanche, les commandants irakiens ont annoncé la reprise d’un tiers de Mossoul-Ouest. Et l’envoyé spécial américain auprès de la coalition internationale Brett McGurk a dit que les djihadistes y étaient désormais bloqués, tous les accès routiers ayant été coupés. Les forces d’élite du contre-terrorisme (CTS), la police fédérale et les unités d’intervention rapide se rapprochent désormais de la vieille ville, un secteur aux rues étroites où des centaines de milliers de civils sont pris au piège. Selon le Commandement des opérations conjointes, les CTS ont repris lundi les quartiers Al-Nafat et Mossoul al-Jadida. Les unités d’intervention rapide et la police fédérale, pour leur part, s’emploient à nettoyer et sécuriser les zones proches des limites de la vieille ville, a indiqué le lieutenant-général Raëd Chaker Jawdat.