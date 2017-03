La libération de Moubarak symbolise la fin du Printemps arabe en Égypte

Le Caire — La libération décidée lundi par la justice de l’ex-président Hosni Moubarak, qui a régné d’une main de fer pendant 30 ans, vient clore symboliquement le chapitre du Printemps arabe en Égypte. La fin des affaires judiciaires et la future remise en liberté de M. Moubarak, 88 ans, mettent un point final aux déboires de l’ex-président, qui avait été contraint de quitter le pouvoir le 11 février 2011, à l’issue d’une révolte de 18 jours réprimée dans le sang. « L’idée du Printemps arabe a cessé d’exister en Égypte », a affirmé lundi à l’AFP Mai Mogib, professeure de science politique à l’Université du Caire. Selon elle, « discuter de Moubarak et des symboles de son temps est [désormais] acceptable dans les médias et dans la rue ». Après un intermède démocratique entre la mi-2012 et la mi-2013, qui a vu l’élection de l’islamiste Mohamed Morsi à la présidence, le pays est retombé entre les mains des militaires avec Abdel Fatah al-Sissi, qui a renversé le premier président civil du pays. L’opposition islamiste a été laminée et nombre de leaders du Printemps arabe ont été emprisonnés ou contraints à l’exil.