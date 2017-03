Les rebelles syriens boycottent les pourparlers d’Astana

Beyrouth — Les factions rebelles syriennes ont annoncé lundi leur décision de boycotter une nouvelle série de pourparlers avec le régime syrien prévu cette semaine à Astana sous l’égide de la Russie et la Turquie. Un porte-parole de la délégation de l’opposition armée, Oussama Abou Zeid, a expliqué ce boycottage par « des promesses non tenues liées à la cessation des hostilités » en Syrie, où un cessez-le-feu a été décrété en décembre à l’initiative de Moscou, soutien du régime, et d’Ankara, qui appuie les rebelles. « Nous avons décidé de ne pas participer [aux négociations] d’Astana », car le cessez-le-feu n’a pas été respecté, a également dit Ahmad Othman, un commandant de la fraction Sultan Mourad, un groupe rebelle soutenu par la Turquie. « Le régime et les milices [prorégime] continuent de bombarder, déplacer [des civils] et faire le siège » de localités syriennes, a-t-il déclaré à l’AFP. Deux séries de négociations ont déjà eu lieu cette année à Astana, la capitale du Kazakhstan, mais sans déboucher sur une percée majeure permettant d’envisager une solution à un conflit qui a fait plus de 320 000 morts en six ans. La nouvelle série est prévue mardi et mercredi.