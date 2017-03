14 mars 2017

Le PIB du français… et de l’anglais ?

Dans son dernier papier, Jean-Benoît Nadeau évoque avec justesse la myopie des Français concernant la pertinence de leur langue qu’ils semblent maintenant ne percevoir qu’à travers le prisme rapetissant de leurs maîtres à penser anglo-américains. Il serait par ailleurs intéressant de chiffrer les avantages économiques que retirent les pays anglo-saxons de leur langue qu’ils imposent unilatéralement comme lingua franca au reste du monde (avec la complicité des élites nationales d’un peu partout) ainsi que les coûts correspondants que doivent assumer tous les autres pays non anglophones. Il y a bien eu le rapport Grin, qui nous a donné des chiffres pour l’Europe, et Robert Phillipson (Linguistic Imperialism), qui a tenté de quantifier un peu la dimension économique de cet impérialisme linguistique, mais l’évaluation exhaustive est encore à faire. L’impérialisme linguistique n’est pas plus acceptable, ni plus inévitable que les autres types d’impérialismes. L’évaluation à faire et la diffusion des coûts et bénéfices liés à l’imposition d’une langue nationale au reste du monde amèneraient certainement une remise en question de la dynamique actuelle de la communication internationale et commerciale. Cette remise en question serait également facilitée aujourd’hui par le déclin relatif des pays anglophones et la montée en puissance de pays non anglophones (Chine, Russie, Brésil, Inde, etc.). Un nouvel ordre linguistique mondial est tout aussi possible que souhaitable.

Montréal, le 13 mars 2017

La gauche...

Je suis un gars de gauche, pas de gauche idéologique, pas de gau-gauche qui prend le pouvoir pour jouer aux financiers. Je suis de la gauche qui s’occupe des humains, celle qui place la vie humaine au centre de ses actions. Nous avons bien remarqué une certaine gauche avec M. Sanders aux États-Unis, qui essayait de faire son chemin et qui a été mis de côté par « l’establishment » démocrate, celle d’Obama et des Clinton qui se disent ouverts à des visions gauchistes, mais c’est un peu de la bouillie pour les chats. En avril prochain, il y aura une élection présentielle en France. Qu’en est-il de la gauche ? Encore là, on voit bien le jeu des financiers, de faire choisir le peuple français entre l’extrême droite et Macron, encore un autre financier de gauche. Le problème avec la gauche française comme avec la gauche québécoise, c’est cette gauche idéologique. La seule façon de pouvoir se donner une chance de passer au deuxième tour pour la gauche serait que Mélenchon donne la main à Hamon et même Arthaud, une évidence en soi pour des gauchistes, mais qu’on ne verra pas, car ils sont tellement dans leur tête et non dans le coeur des humains. Pour cette raison, Macron va passer, il va diaboliser Marine Le Pen, faire peur aux gens et prendre le pouvoir, des trucs de financier pour garder le pouvoir. Au Québec, même phénomène, l’arrivée de GND chez Québec solidaire, des idéologues de la gauche qui ne voudront pas donner la main au PQ pour prendre le pouvoir et enfin se débarrasser des libéraux. Au contraire, on va se chicaner sur la gauche comme Mélenchon-Hamon, donc diviser le vote et laisser passer les libéraux. Après cette analyse, il ne reste plus qu’un choix, soit que le PQ donne la main à la CAQ pour une coalition de droite. Le PQ pourrait perdre quelques députés de gauche pour les envoyer à QS, mais les dommages seraient moindres que de laisser passer les libéraux. La coalition PQ-CAQ pourrait se partager les régions, défendre le dossier de la langue, améliorer l’éducation et éliminer la corruption. Qu’en pensez-vous ?

Le 13 mars 2017