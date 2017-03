La fosse de Malartic





La Cour supérieure du Québec entame ses audiences au sujet d’une demande d’injonction interlocutoire visant la mine d’or Canadian Malartic. La cause est défendue par des citoyens de la ville de Malartic, en Abitibi-Témiscamingue.



Les plaignants veulent qu’on ordonne à la minière de cesser immédiatement toute nuisance à leur qualité de vie. La mine à ciel ouvert, la plus grande du pays, creuse une fosse qui s’étend déjà sur 2 km le long aux limites de la ville, pratiquement sans zone tampon.



Les opérations minières se déroulent sans interruption, jour et nuit. Elles nécessitent deux dynamitages quotidiens.



Canadian Malartic souhaite doubler sa surface d’opération en six ans.

Un rapport du BAPE du 13 octobre suggérait des modifications substantielles aux pratiques d’opération.



UL : les cours reprennent



Les étudiants sont de retour en classe à l’Université Laval ce lundi matin malgré la grève du syndicat des employés de soutien (SEUL) qui doit se poursuivre au moins jusqu’au 19 mars. L’UL, comme bien d’autres institutions d’enseignement du Québec, faisait relâche la semaine dernière.



Le SEUL n’a pas réussi à obtenir l’injonction provisoire qui aurait fait cesser le recours aux briseurs de grève. La demande a été rejetée vendredi par le Tribunal administratif du travail en affirmant qu’il ne lui appartenait pas «à ce stade-ci» du conflit d’interpréter une accréditation «comportant une ambigüité».



Les 1900 employés de soutien sont en grève de manière continue depuis le 21 février.

Les taux de la Fed



On saura cette semaine si la Réserve fédérale américaine (la Fed) relèvera à nouveau les taux d’emprunts de l’argent, ce qui constituerait une deuxième hausse depuis l’élection de Donald Trump.



Tous les indices sont favorables à ce nouveau rebond. L’inflation remonte et le marché de l’emploi connaît une vigueur impressionnante.



Le rapport sur l’emploi publié vendredi a enfoncé le clou avec 235 000 créations de postes pour faire baisser le taux de chômage des États-Unis à 4,7%. Les experts prédisent presque tous une hausse des taux directeurs encore très accommodants puisque la fourchette va de 0,50% à 0,75%.



Le taux de la Fed fixe le coût de l’argent que les banques se prêtent entre elles. La hausse des taux cherche normalement à juguler l’inflation. La décision de la banque centrale est attendue mercredi.



L’hiver s’étire



Des records de froid ont été battus sur tout le Québec pendant le week-end. Les températures basses se maintiendront toute la journée de lundi et de la neige est attendue sur presque toutes les régions mardi, et encore plus mercredi.



Le vortex polaire responsable de ces températures sous les normales est descendu plusieurs fois au sud, en mars, au cours des dernières années. Certains météorologues attribuent cette situation extrême inhabituelle aux changements climatiques.