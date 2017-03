MOBILEPHOTOS - Les photos de la semaine du 4 mars 2017

11 mars 2017

Le leader étudiant Gabriel Nadeau-Dubois se lance en politique aux côtés de Québec solidaire, la Corée du Nord tire quatre missiles balistiques en direction de la mer du Japon, des milliers de personnes manifestent à travers le monde pour la Journée internationale des femmes, Donald Trump dévoile son nouveau décret anti-immigration : retour en images sur l'actualité de la semaine.





1. Montréal (Québec), 9 mars 2017 | Sans grande surprise, l’ancien leader étudiant Gabriel Nadeau-Dubois s’est finalement lancé dans le monde politique. Il portera les couleurs de Québec solidaire et tentera d'être le candidat dans la circonscription montréalaise de Gouin lors de l’investiture du 26 mars prochain. Il a déclaré vouloir chasser la « classe politique [qui] a trahi le Québec ». Des propos qui ont été rapidement critiqués par plusieurs figures politiques ainsi que par le Parti québécois. Gabriel Nadeau-Dubois se présentera également au poste de co-porte-parole pour remplacer Françoise David. L’autre co-porte-parole, Andrés Fontecilla, a aussi fait part de sa volonté de céder son poste. (Lisez nos articles sur le sujet) Jacques Nadeau Le Devoir







2. Montréal (Québec), 8 mars 2017 | Emmanuella Lambropoulos sera finalement la candidate du Parti libéral du Canada dans Saint-Laurent, à Montréal, pour l’élection partielle du 3 avril prochain. Contre toute attente, elle a remporté l’investiture devant l’ex-ministre de l’Immigration et de la Famille Yolande James et l’avocate-fiscaliste et ex-candidate des troupes de Justin Trudeau dans Hochelaga, Marwah Rizqi. Cette enseignante de 26 ans était la seule candidate à habiter dans la circonscription. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







3. Ottawa (Ontario), 8 mars 2017 | 338 jeunes femmes ont pris la place des élus fédéraux dans la Chambre des communes mercredi, lors de la Journée internationale des femmes. Ce Parlement «100% féminin» regroupait plus de femmes que le Canada n’en a jamais élu dans toute son histoire. Elles ont été recrutées au cours de la dernière année dans le cadre de l’initiative « Héritières du suffrage ». Pour marquer le coup, la première première ministre du Canada, Kim Campbell, élue en 1993 pour quelques mois, a pris la parole au début de la session. (Lisez notre article) Sean Kilpatrick La Presse canadienne







4. Paris (France) , 8 mars 2017 | De Paris à Washington, en passant par Rome, Moscou et Montréal, des milliers de personnes sont descendues dans les rues mercredi pour célébrer la 40e Journée internationale des femmes. À New York, la marche a pris des airs de protestation anti-Trump, tandis qu’à Paris, ONG, féministes et syndicats avaient carrément appelé à cesser le travail pour manifester. Au Québec, la mobilisation s’est faite davantage dans la sobriété, attirant quelques centaines de marcheuses à Montréal. (Lisez notre article) Gabriel Bouys Agence France-Presse







5. Pyongyang (Corée du Nord), 7 mars 2017 | La Corée du Nord a une nouvelle fois tiré quatre missiles balistiques lundi, dont trois ont atterri près du Japon. Cette nouvelle « provocation » a été très critiquée par Tokyo ainsi que sur la scène internationale. Depuis 2014, Washington a intensifié ses cyberattaques contre le programme de missiles du régime de Kim Jong-un. Le président Donald Trump a même laissé entrevoir la possibilité d’avoir recours à la force après le test de précédents missiles cette année. La Corée du Nord ambitionne en effet de mettre au point un missile capable de porter le feu nucléaire jusque sur le continent américain. (Lisez notre article) Kim Won-Jin Agence France-Presse







6. Washington (États-Unis), 10 mars 2017 | Semaine mouvementée pour Donald Trump. Après plusieurs jours d’attente, le président américain a dévoilé une version corrigée de son décret anti-immigration lundi. L’entrée au pays et la délivrance de visas pour les citoyens de six pays (Iran, Libye, Somalie, Syrie, Soudan et Yémen) seront suspendues pour 90 jours à partir du 16 mars. Il a retiré de sa liste l’Irak. Le décret interdit aussi d’accepter des réfugiés. Donald Trump a également présenté son projet d’abrogation et de remplacement de la réforme du système de santé d’Obama. Ce décret a toutefois dû essuyer de nombreuses critiques de l’aile conservatrice de la majorité républicaine, qui le considère comme un «Obamacare light». (Lisez nos articles sur le sujet) Saul Loeb Agence France-Presse







7. Villa Nueva (Guatemala), 10 mars 2017 | Mara Lidia Garcia pleure sa fille de 17 ans, Siona, qui a péri dans l’incendie d’un orphelinat à Villa Nueva, au Guatemala, mercredi. En tout, 36 adolescentes âgées de 14 à 19 ans ont perdu la vie dans l’incendie, et 19 autres étaient encore hospitalisées vendredi, la plupart étant dans un état critique. L'établissement avait déjà été montré du doigt pour des mauvais traitements et sévices sexuels infligés aux pensionnaires. L'incendie aurait justement été provoqué par celles-ci lors d’un mouvement de protestation, selon les médias locaux. (Lisez nos articles sur le sujet) Johan Ordonez Agence France-Presse







8. Mossoul (Irak), 8 mars 2017 | La situation est loin de s’améliorer à Mossoul. La ville irakienne est toujours victime d’intenses combats entre djihadistes et forces irakiennes. Plus de 45 000 personnes ont ainsi rejoint des camps de déplacés depuis le début de l’offensive, le 19 février dernier. En fuyant, elles risquent d’être victimes des tireurs embusqués du groupe EI ou des engins explosifs que ceux-ci ont disséminés. (Lisez nos articles sur le sujet) Aris Messinis Agence France-Presse







9. Séoul (Corée du Sud), 10 mars 2017 | Après des mois d’incertitude, la plus haute instance judiciaire de la Corée du Sud a finalement entériné vendredi la destitution de la présidente Park Geun-Hye. Cette dernière était plongée dans un scandale de corruption. Une présidentielle anticipée doit ainsi être organisée dans les 60 prochains jours. Mme Park était devenue en 2012 la première femme à présider le pays et elle est le premier chef de l’État à être limogé de la sorte. (Lisez notre article) Jung Yeon-Je Agence France-Presse







10. Montréal (Québec), 4 mars 2017 | Des milliers de personnes ont bravé le froid samedi pour prendre part à la 14e édition de la Nuit blanche, organisée dans le cadre de Montréal en lumière. Du Quartier des spectacles au Mile-End, en passant par le Vieux-Montréal et Hochelaga-Maisonneuve, les oiseaux de nuit ont pu profiter de plus de 200 activités aux quatre coins de la ville. (Lisez notre article) Pedro Ruiz Le Devoir

