10 mars 2017 18h43

Lettre à Gabriel Nadeau-Dubois

Monsieur,

J’ai bien lu votre texte, et spécialement les lignes qui suivent : « Je le fais parce qu’il faut nous débarrasser de la classe politique qui nous gouverne depuis 30 ans. Elle a trahi le Québec. Elle a toujours choisi ses amis — les grandes entreprises, les firmes d’ingénieurs, le lobby des médecins — avant le peuple québécois. Qu’elle soit ou non au pouvoir, qu’elle soit rouge ou bleue, elle fait toujours les mêmes choix. Elle a choisi le libre-échange au lieu de s’assurer que les gens en région puissent avoir un emploi et en vivre. »

Je vous remercie pour ces aimables propos, moi qui ai été député de Sainte-Marie–Saint-Jacques durant 20 ans avec des majorités plus que confortables. Merci également pour les électrices et électeurs de cette circonscription, qui selon vous ont élu un traître.

Quand vous aurez représenté vos électeurs durant vingt ans et fait avancer des causes (entre autres les droits des LGBTQ), nous nous reparlerons. Je suis de gauche, et le resterai, mais la gauche humaniste et non pas idéologique.

Bien à vous,

Le 10 mars 2017

Nous souffrons de religionite aiguë

C’est bien de cela que notre société est affligée, et non d’islamophobie ou de xénophobie. Entre une Amérique qui se gargarise de « God bless America », de créationnistes qui nient la théorie de l’évolution de Darwin et revendiquent maintenant le droit d’enseigner leurs théories au niveau universitaire, une scène internationale où chiites et sunnites s’égorgent parce que les uns préfèrent Ali et les autres Abou, et où des juifs hassidiques veulent transformer mon quartier en boulevards de synagogues, je suis à bout de nerfs, de patience, et je me lamente… devant un mur, bien sûr !

J’ai épuisé mon capital de tolérance pour toutes nos religions d’amour et je commence à manquer d’oxygène.

Je sais, vous me direz que je ne peux pas comprendre, que je n’ai pas été touché par la grâce divine, que je n’ai pas la foi. Argument suprême très pratique pour vous clouer le bec, pour couper court à toute argumentation et débrancher votre cerveau.

Le Siècle des lumières semble bien loin, et la grande noirceur rapplique au galop par tous nos écrans de télé, de tablette et d’ordinateur.

S’il y a bien une marche à laquelle je participerai cette année, ce sera celle qui réhabilite la recherche scientifique (asphyxiée par neuf ans de gouvernement Harper), qui nous amènera ultimement, j’espère, à vivre en harmonie avec notre environnement et nos semblables.

C’est l’obscurantisme religieux qui « crucifia » Galilée pour ses théories qui remettaient en question les Saintes Écritures.

Alors, que tous les partisans de la Terre plate nous fichent un peu la paix !

Vivement une charte des lumières !

Montréal, le 10 mars 2017

43 ans

Je me souviens très bien de ce drame. J’habitais alors la ville de Québec près de la base militaire de Valcartier et un drame qui aurait pu et dû être évité avait tué, mutilé et affecté pour la vie de jeunes adolescents qui étaient membres des cadets des forces militaires du Canada. Pensez-y bien : des enfants de 15 ans qui meurent en jouant à la guerre parce qu’une grenade leur a explosé au visage.

Il aura fallu 43 ans pour que la justice réagisse et se prononce sur cette épouvantable erreur des Forces armées canadiennes. Si ces jeunes gens avaient vécu, ils auraient aujourd’hui près de 60 ans, auraient été parents et grands-parents. lls auraient aimé et été aimés.

Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi un drame si important, qui n’aura pris que quelques secondes pour tuer et déchirer des adolescents, a pris 43 ans avant de recevoir des excuses et certaines compensations de la part des Forces armées canadiennes ? Une ou deux secondes qui tuent et 43 ans pour reconnaître qu’on a commis une stupide et meurtrière erreur.

Comment voulez-vous que plusieurs citoyens n’aient pas une aussi peu reluisante conception de la justice ? Des excuses et autres mièvreries ne suffiront pas à faire oublier que des adolescents sont morts en simulant la guerre. Un soldat a laissé traîner une grenade, une vraie, parmi d’autres inoffensives. Erreur humaine, mais erreur mortelle. 43 ans avant de statuer que l’armée du Canada a fait une erreur macabre. 43 ans, c’est trop, beaucoup trop. Elle est où, la justice dans ce drame ?

Sherbrooke, le 10 mars 2017