10 mars 2017

Un « banal » crucifix ?

Je veux et dois protester contre la façon cavalière et injurieuse qu’a utilisée Jean-François Nadeau dans sa chronique du 6 mars pour faire référence au crucifix retiré de l’hôpital du Saint-Sacrement de Québec. Dans son ardeur à critiquer des politiciens trop pressés, il a préféré parler d’un « banal » crucifix enlevé d’un hôpital, puis d’un « simple » crucifix. Mettant complètement de côté le fait que ce crucifix a été retiré à la suite d’une plainte d’une personne qui « a ressenti » un malaise en le voyant… Pourquoi ? Comment ? Quel malaise ? Et que plusieurs milliers de personnes ont protesté. Parce que ce crucifix était un rappel et un symbole des raisons qui ont amené à la mise sur pied et au fonctionnement de cet hôpital. Parce que cet hôpital a fonctionné durant des dizaines d’années grâce à la compétence, et aussi au dévouement de religieuses qui croyaient profondément en ce que signifiait ce « simple » crucifix, aucunement « banal » à leurs yeux. [...] L’auteur a droit à la liberté d’expression. Mais il pourrait se demander s’il a su « apprécier la valeur de la chose dans son incidence sur le devenir collectif ». Au lieu de n’y voir qu’une hypocrisie, même si chez certains elle était probablement réelle.

Heureusement pour notre devenir collectif que le crucifix n’a pas été « banal » ou « simple » pour plusieurs dizaines de milliers de Canadiens français.

Le 6 mars 2017

Nadeau-Dubois le sauveur

Voilà que Gabriel Nadeau-Dubois fait le saut en politique provinciale dans un petit parti nommé Québec solidaire (QS). Son principal objectif serait, tel un superhéros, de protéger la veuve et les orphelins contre les horreurs et les calamités aux portes de la province, dont le système politique actuel serait responsable.

Étant donné le fait que QS représente un parti squelettique et sans panache, Nadeau-Dubois désire trouver du muscle et de l’appui chez Option nationale afin de rembourrer la frêle ossature de QS.

Au fond, comment Nadeau-Dubois pourra-t-il puiser des ressources et de l’énergie chez Option nationale qui, jusqu’à présent, n’a pas de député, uniquement des bonnes intentions non assouvies ? De plus, vendre QS au reste de la province ne sera pas une mince tâche. Faudra-t-il que Nadeau-Dubois invoque la bonne sainte Anne ou le frère André ?

Québec, le 9 mars 2017

Catastrophe financière ?

La situation des finances publiques du Québec était catastrophique et son gouvernement « a littéralement sauvé le Québec », nous sermonnait encore récemment Philippe Couillard du haut de sa chaire parlementaire. Mais voilà qu’à peine deux ans après son arrivée au pouvoir, les finances publiques sont rétablies et l’heure est maintenant aux bonbons électoraux… pardon, aux réinvestissements. Deux petites années pour rétablir une situation financière apocalyptique ? On est en droit de se demander où était la catastrophe annoncée.

Montréal, le 7 mars 2017