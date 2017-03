Un jeune homme vient de mourir. Anéantis, ses parents consentent au don d’organes. Au bout de cette douleur immense : une femme en attente d’un miracle. Optant pour la justesse d’une facture quasi documentaire, Katell Quillévéré insuffle une grâce dans la grisaille hospitalière. Portée par une caméra souple, la mécanique de la réalisation ne trahit jamais ses rouages. Le mouvement d’ensemble impressionne par sa virtuosité. Tandis qu’un coeur quitte une poitrine afin d’aller continuer de battre dans une autre, la cinéaste s’attarde sur les visages, donnant le temps à ses interprètes de vivre chaque moment. En retour, le spectateur ressent tout avec eux. On suit à travers les regards et les silences d’Emmanuelle Seigner, la mère éplorée, et d’Anne Dorval, la patiente, toutes deux extraordinaires, l’évolution d’une situation paradoxale, en cela que la vie de quelqu’un dépend de la mort d’autrui. Une oeuvre douloureuse, mais lumineuse néanmoins.



Réparer les vivants ★★★★ France, 2016, 100 minutes. Drame de Katell Quillévéré. Avec Emmanuelle Seigner, Anne Dorval.