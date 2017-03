Connaît-on vraiment ceux et celles qu’on aime ? La question va hanter Carmen, l’héroïne émouvante du nouveau film de Benoît Pilon (Ce qu’il faut pour vivre, Décharge) incarnée avec délicatesse par Marie-Josée Croze. Elle débarque malgré elle à Iqaluit, aussi bien dire au bout du monde, peu après un terrible accident qui va plonger Gilles (François Papineau), son conjoint, dans un état végétatif. La suite aura des accents tragiques, et deviendra une quête de vérité dans ce lieu tissé serré, où les secrets pèsent lourd. Dépourvu d’exotisme, loin de la carte postale, ce Nord si loin, si proche, se révèle par couches subtiles, montrant aussi son pouvoir déstabilisant pour ceux et celles qui n’appartiennent pas à cette terre. Voilà la posture humaniste d’un cinéaste attentif à la fragilité des âmes écorchées.



Iqaluit ★★★ 1/2 Québec, 2017, 102 min. Drame de Benoît Pilon. Avec Marie-Josée Croze, Natar Ungalaq, François Papineau, Christine Tootoo.