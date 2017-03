Université de Sherbrooke: entente avec les professeurs

Deux ans de conflit et onze journées de grève plus tard, les professeurs de l’Université de Sherbrooke (UdeS), qui étaient sans contrat de travail depuis la fin de l'année 2015, ont entériné mardi soir à 82 % l’entente de principe qui leur a été présentée par l’employeur. L’entente prévoit la création de pas moins de 30 nouveaux postes syndiqués d’ici 2020. En ce qui a trait aux salaires, les professeurs syndiqués bénéficieront d’une hausse de 6,25 % sur cinq ans. Ils jouiront ainsi de conditions comparables à celles de leurs collègues des universités Laval et du Québec à Montréal (UQAM). Le SPPUS réclamait plutôt un rattrapage salarial de l’ordre de 10 % pour ses 430 membres. Le syndicat, qui regroupe les professeurs de toutes les facultés sauf celles de médecine et de génie, est le second syndicat de l’établissement à ratifier une nouvelle convention collective. Les employés de soutien, les professionnels ainsi que les assistants de recherche sont toujours sans contrat de travail.